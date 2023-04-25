Об этом он написал в facebook .

"Полеты гражданской авиации будут возобновлены, как только позволит уровень безопасности. Весь военный год мы работали и продолжаем работать над тем, чтобы максимально быстро запуститься, как только это станет возможно", - пишет вице-премьер.

Кубраков сообщил, что правительство сейчас системно работает над тремя приоритетами: сохранение высококвалифицированного авиационного персонала, содержание авиаинфраструктуры в надлежащем состоянии и дерегуляция отрасли в рамках начатой ранее реформы.

Он сообщил, что финансово отрасль существенно поддерживает совместный с Евроконтролем Аэронавигационный фонд солидарности, направленный на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украэроруха и Госавиаслужбы.