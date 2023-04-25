Кубраков рассказал, когда в Украине снова будет работать гражданская авиация
Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал, что гражданская авиация в Украине возобновит работу, как только позволит ситуация с безопасностью. В настоящее время правительство работает над тем, чтобы максимально быстро ее запустить
Об этом он написал в facebook .
"Полеты гражданской авиации будут возобновлены, как только позволит уровень безопасности. Весь военный год мы работали и продолжаем работать над тем, чтобы максимально быстро запуститься, как только это станет возможно", - пишет вице-премьер.
Кубраков сообщил, что правительство сейчас системно работает над тремя приоритетами: сохранение высококвалифицированного авиационного персонала, содержание авиаинфраструктуры в надлежащем состоянии и дерегуляция отрасли в рамках начатой ранее реформы.
Он сообщил, что финансово отрасль существенно поддерживает совместный с Евроконтролем Аэронавигационный фонд солидарности, направленный на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украэроруха и Госавиаслужбы.
- Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно.
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