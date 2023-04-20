"Стать №1 в стране": Руководитель Ryanair рассказал о планах возвращения в Украину после войны
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно
Об этом он сообщил во время панельной дискуссии на мероприятии Bloomberg.
"Мы могли бы полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем пути, как мы можем вернуться в Украину", - сказал О'Лири.
По его словам, сейчас компания уже наняла около 60 украинских пилотов и еще 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше, ожидая возобновления авиасообщения в Украине.
Он добавил, что авиаперевозчик планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в Украине в течение 12 месяцев после возвращения на местный рынок.
О'Лири также отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса участвовать в ней, а авиация будет играть ключевую роль. "Россияне, по всей вероятности, взорвут дороги и мосты на выезде", поэтому перемещение людей с помощью самолетов будет ключевым.
До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О'Лири предположил, что она может стать №1, когда жизнь вернется в нормальное русло.
Напомним, что небо над Украиной было закрыто 24 февраля 2022 года.
- В конце января О'Лири заявлял , что Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное