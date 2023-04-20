Об этом он сообщил во время панельной дискуссии на мероприятии Bloomberg.

"Мы могли бы полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем пути, как мы можем вернуться в Украину", - сказал О'Лири.

По его словам, сейчас компания уже наняла около 60 украинских пилотов и еще 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше, ожидая возобновления авиасообщения в Украине.

Он добавил, что авиаперевозчик планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в Украине в течение 12 месяцев после возвращения на местный рынок.

О'Лири также отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса участвовать в ней, а авиация будет играть ключевую роль. "Россияне, по всей вероятности, взорвут дороги и мосты на выезде", поэтому перемещение людей с помощью самолетов будет ключевым.

До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О'Лири предположил, что она может стать №1, когда жизнь вернется в нормальное русло.

Напомним, что небо над Украиной было закрыто 24 февраля 2022 года.