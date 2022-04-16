Коронавирус идет на спад, фиксируем около 400 случаев в сутки, - Виктор Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какая сейчас в Украине ситуация с коронавирусом, отметив, что подавляющее большинство болеет в легкой форме и в среднем в сутки фиксируют около 400 случаев.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Ляшко отметил, что эта статистика неполная, потому что медицинские учреждения в зоне боевых действий не имеют возможности передавать информацию.
"На первой неделе войны мы регистрировали 4 тысячи случаев в сутки, затем произошел спад до 2,5 тысяч, в последнюю неделю апреля у нас 400 случаев в сутки", - сказал министр.
По его словам, подавляющее большинство людей болеет легко и не нуждается в госпитализации. Однако есть случаи, когда людей забирают в больницы с коронавирусом.
"Люди продолжают вакцинироваться, возможно, не в таких количествах, как нам хотелось бы. За март вакцинировались 355 тысяч человек, за апрель – 77 тысяч", – сказал Ляшко.
Заметим, что после начала войны Минздрав перестал публиковать статистику, и тема пандемии исчезла из публичного пространства.
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