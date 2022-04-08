Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата для антиретровирусной терапии людям с ВИЧ. Их хватит на 3-6 месяцев

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.



Это позволяет обеспечить выдачу антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 3-6 месяцев.



"Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата TLD (Тенофовир/ Ламивудин/Долутегравир) для антиретровирусной терапии (АРТ), нужной людям с ВИЧ. Уже начат развоз препарата TLD в большинство областей Украины, с учетом военной ситуации в регионах. В настоящее время ряд медицинских заведений в Украине продолжают оказывать помощь пациентам с ВИЧ и обеспечивать непрерывность АРТ даже в условиях временной оккупации или ведения боевых действий", - говорится в сообщении Минздрава.





18 марта в Минздраве объяснили, как ВИЧ-инфицированные украинцы во время войны могут получать антиретровирусную терапию по месту жительства.

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