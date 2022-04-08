Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата для антиретровирусной терапии людям с ВИЧ. Их хватит на 3-6 месяцев
Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата TLD для антиретровирусной терапии (АРТ), которая необходима людям с ВИЧ
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Это позволяет обеспечить выдачу антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 3-6 месяцев.
"Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата TLD (Тенофовир/ Ламивудин/Долутегравир) для антиретровирусной терапии (АРТ), нужной людям с ВИЧ. Уже начат развоз препарата TLD в большинство областей Украины, с учетом военной ситуации в регионах. В настоящее время ряд медицинских заведений в Украине продолжают оказывать помощь пациентам с ВИЧ и обеспечивать непрерывность АРТ даже в условиях временной оккупации или ведения боевых действий", - говорится в сообщении Минздрава.
- 18 марта в Минздраве объяснили, как ВИЧ-инфицированные украинцы во время войны могут получать антиретровирусную терапию по месту жительства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное