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Королева помогла сделать отношения между обоими особенными государствами, - Байден о смерти Елизаветы II

8 сентября, 2022 четверг
23:01
Мир

Ее Величество королева Елизавета II была более чем монархом, она определила эпоху

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома о смерти королевы Елизаветы II.

"В мире постоянных перемен она была всегда присутствующей и источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, никогда не знавших своей страны без нее. Неизменное увлечение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления засвидетельствовали эпоху беспрецедентное развитие человечества и продвижение вперед человеческого достоинства, оно было первым британским монархом, к которому люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь — независимо от того, слышали они ее по радио как юную принцессу, разговаривая с детьми Соединенного Королевства, или собрались у своих телевизоров на ее коронацию или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. А она, в свою очередь, всю свою жизнь посвятила их служению", - говорится в заявлении.

Также там добавляют, что при поддержке мужа Филиппа в течение 73 лет королева Елизавета II всегда "руководила с утонченностью, непреклонной преданностью долгу и несравнимой силой своего примера".

"Королева Елизавета II была государственным деятелем несравненного достоинства и постоянства, углубившего фундамент Альянса между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Она помогла сделать наши отношения особыми", - отметил президент США Джо Байден.

Также он рассказал, что впервые встретились с королевой в 1982 году, путешествуя в Великобританию в составе делегации Сената.

"И для нас была честь, что она проявила свое гостеприимство в июне 2021 года во время нашей первой зарубежной поездки в качестве президента и первой леди, где она очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. В целом она встречалась с 14 американскими президентами", - говорится в заявлении.

Также в Белом доме надеются, что в последующие годы продолжится тесная дружба с королем и королевой.

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