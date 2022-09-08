Лиз Трасс: "Елизавета II – это скала, на которой была построена современная Великобритания"

Об этом пишет BBC.

Премьер-министр Лиз Трасс выступила возле своей резиденции на Даунинг-стрит.

Она описывает королеву как "скалу, на которой была построена современная Великобритания", добавляя: "Великобритания стала великой страной, какой она есть сегодня, благодаря ей".

Она также сказала, что королева была личным вдохновением для нее, а также для многих британцев.

"Ее преданность долгу является примером для всех нас", - сказала Трасс и добавила, что королева Елизавета II оставила "большое наследие".

"Сегодня, как и более тысячи лет, корона переходит к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству Королю Карлу III. Мы вместе с семьей Короля оплакиваем утрату его матери и собираемся вместе. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, так же, как его мать посвятила нам столько времени", – сказала Трасс.

Премьер завершила выступление словами: "Боже, храни короля".

Напомним, сегодня, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II. От имени украинского народа Зеленский выразил искренние соболезнования смерти Елизаветы II.

73-летний сын усопшей Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства.

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От имени украинского народа Зеленский выразил искренние соболезнования относительно смерти Елизаветы II

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