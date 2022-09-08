Лиз Трасс: "Елизавета II – это скала, на которой была построена современная Великобритания"
Премьер-министр Великобритании Лес Трасс на своем брифинге сообщила, что смерть королевы – это огромный шок для нации и мира и все чувствуют себя опустошенными
Об этом пишет BBC.
Премьер-министр Лиз Трасс выступила возле своей резиденции на Даунинг-стрит.
Она описывает королеву как "скалу, на которой была построена современная Великобритания", добавляя: "Великобритания стала великой страной, какой она есть сегодня, благодаря ей".
Она также сказала, что королева была личным вдохновением для нее, а также для многих британцев.
"Ее преданность долгу является примером для всех нас", - сказала Трасс и добавила, что королева Елизавета II оставила "большое наследие".
"Сегодня, как и более тысячи лет, корона переходит к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству Королю Карлу III. Мы вместе с семьей Короля оплакиваем утрату его матери и собираемся вместе. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, так же, как его мать посвятила нам столько времени", – сказала Трасс.
Премьер завершила выступление словами: "Боже, храни короля".
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