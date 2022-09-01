English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Концерт "Жадана и Собак" в Милане отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну"

Концерт "Жадана и Собак" в Милане отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну"

1 сентября, 2022 четверг
03:06
Культура На фото Сергей Жадан

В конце августа группа "Жадан и Собаки" отправилась в благотворительный тур по Европе, собственно, 2 сентября должно было состояться выступление в Милане, однако его отменили

31 августа писатель Сергей Жадана объяснил причину в инстаграмме.

"Извините, но это незаконно в нашей стране делать концерты и собирать деньги на войну", - написали местные организаторы концерта.

"Почему собственно мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всем научил ответственности", - отметил Жадан в сообщении.

В рамках тура группа проведет 16 концертов в Польше, Чехии, Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и Австрии. Первый концерт уже прошел 30 августа во Вроцлаве, последний планируется 18 сентября в Вене. Весь список городов, а также билеты можно посмотреть здесь.

Справка. "Жадан и Собаки" — украинская рок-группа из Харькова, возникшая в 2000 году. Сначала он назывался "Собаки в космосе", но в 2014 году в результате тесного сотрудничества с Сергеем Жаданом группа изменила название. Коллектив принимал участие в фестивалях "Таврийские игры", "Раз. Liv", "Музыкальный Остров", "5 озер", "Мазепа-Фест", "День Независимости с Махном" и т.д.

  • Напомним, "Жадан и собаки" отправились в тур по Европе в поддержку добробата "Хартия"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Италия
Читайте также:
путін, шойгу
29 августа, 2022 понедельник
Британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
29 августа, 2022 понедельник
Вся военная среда возмущена делом генерала Кривоноса, - военнослужащий ВСУ Погребиский
Антонівський міст
31 августа, 2022 среда
В ISW проанализировали, как разворачивается контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.25
  • EUR
    Покупка 39.43
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
03:58
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры
03:36
Китай, вероятно, совершил преступления против человечества в Синьцзяне, - ООН
02:37
Очередной тур АПЛ: "Арсенал" без Зинченка обыграл "Астон Виллу", а "Ман Сити" забил шесть голов "Нотингему"
02:21
Россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам, - ОК "Юг"
02:03
За сутки на юге ВСУ уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов
01:51
Украинская авиация на юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов
01:37
SpaceX
NASA заказала еще пять миссий с астронавтами у SpaceX Маска в рамках сделки на $1,4 мррд
01:16
Минюст США утверждает, что команда Трампа намеренно скрыла секретные документы от ФБР во время обыска имения экспрезидента
00:49
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Мы четко понимаем, что творится в уме у Лукашенко. Подоляк оценил вероятность наступления из Беларуси
00:40
Зеленский показал имена убитых Россией украинских детей: президент обратился к участникам Венецианского кинофестиваля и призвал кинематографистов не молчать
00:33
В Крыму запретили использование пиротехники и дронов
00:24
Лиз Трасс позвонит в первую очередь Зеленскому. Если станет британским премьером
00:14
Санкции в действии: в Финляндии таможенники конфисковывают евро у возвращающихся в РФ россиян
00:02
В армии США появится офис для наступательных кибер- и космических действий
2022, среда
31 августа
23:50
ВСУ уничтожили базы россиян в Херсоне и Мелитополе
23:49
Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году, — Пентагон
23:36
Сборная Украины победила Пуэрто-Рико и вышла в 1/8 финала ЧМ по волейболу
23:33
Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей, — ГУР
23:14
"Очевидно, какие вопросы мы рассматривали": Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
23:10
Эксклюзив
Закон "о бомбоубежищах" не предусматривает их строительства в новостройках: это сознательное введение в заблуждение общества, - заместитель Председателя Архитектурной палаты Украины Кирий
23:01
ПЦУ впервые приняла участие в заседании Ассамблеи Всемирного совета церквей
22:56
Студентам пока не разрешат выезд за границу, - депутат Гришина
22:50
Франк-Вальтер Штайнмайер
"Руководство РПЦ присоединилось к преступлениям войны против Украины", - Штайнмайер на Ассамблее Всемирного совета церквей
22:33
Аналитика
Сергей Згурец
Украинское контрнаступление на Юге существенно изменило линию фронта. Колонка Сергея Згурца
22:30
Нафтогаз договорился об отсрочке выплат по долгам
22:26
Полсотни российских мин и снарядов прилетели по Сумщине за сутки
22:19
Пророссийская "Альтернатива для Германии" угрожает послу Мельнику
21:59
Члены Ассоциации семей защитников Азовстали встретились с гендиректором Красного Креста Маридни
21:57
Оккупанты планируют уничтожить исторический объект в Мариуполе
21:35
Сообщите о "самых популярных" местах "бархатного сезона". Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам
21:19
Ни одна страна Европы не должна остаться наедине с газовой проблематикой, - Зеленский на Forum 2000
21:09
Обновлено
В киевском метро человек попал под поезд: движение поездов возобновлено
21:08
На фото Владимир Зеленский
У тиранов живет иллюзия, что свобода проигрывает танкам. Зеленский выступил на Forum 2000 в Праге
21:07
Коноплянка забил дебютный гол за польскую "Краковию"
20:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:52
Объявили победителя в народном голосовании "Гадяцкое сафари"
20:50
Изношенные стволы и дефицит снарядов. Россия исчерпывает свои арсеналы, - СМИ
20:41
Благодарен Чехии за поддержку на европейском пути, однако битва за свободу продолжается, - Зеленский на конференции Forum 2000
20:36
Россия пытается удержать позиции и восстановить логистику на Юге, - Генштаб
20:34
Збигнев Рау
В Польше считают, что Украина должна вступить в ЕС на протяжении нескольких лет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV