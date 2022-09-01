Концерт "Жадана и Собак" в Милане отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну"

31 августа писатель Сергей Жадана объяснил причину в инстаграмме.

"Извините, но это незаконно в нашей стране делать концерты и собирать деньги на войну", - написали местные организаторы концерта.

"Почему собственно мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всем научил ответственности", - отметил Жадан в сообщении.

В рамках тура группа проведет 16 концертов в Польше, Чехии, Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и Австрии. Первый концерт уже прошел 30 августа во Вроцлаве, последний планируется 18 сентября в Вене. Весь список городов, а также билеты можно посмотреть здесь.

Справка. "Жадан и Собаки" — украинская рок-группа из Харькова, возникшая в 2000 году. Сначала он назывался "Собаки в космосе", но в 2014 году в результате тесного сотрудничества с Сергеем Жаданом группа изменила название. Коллектив принимал участие в фестивалях "Таврийские игры", "Раз. Liv", "Музыкальный Остров", "5 озер", "Мазепа-Фест", "День Независимости с Махном" и т.д.

Напомним, "Жадан и собаки" отправились в тур по Европе в поддержку добробата "Хартия"