"Жадан и собаки" отправились в тур по Европе в поддержку добробата "Хартия"
Группа "Жадан и Собаки" сегодня, 30 августа, отправляется в благотворительный европейский тур в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия"
Об этом сообщил Сергей Жадан в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, харьковская группа "Жадан и Собаки" 30 августа отправляется в благотворительный европейский тур в поддержку добровольческого батальона "Хартия".
"Хартия: строй, семья, база. Начинаем тур в поддержку своих. Увидимся на концертах!" - пишет Жадан.
Группа стояла у истоков создания этого добровольческого батальона и поддерживает "Хартию" с первых дней войны.
"Батальон "Хартия" – это харьковчане и харьковчанки, которые в сложное для города и страны время взяли в руки оружие и мужественно противостоят мертвенной империи зла, защищая украинскую свободу и мирную жизнь Европы", - говорится в сообщении.
Первый концерт состоится 30 августа во Вроцлаве (Польша). Финальное выступление состоится 18 сентября в Вене (Австрия).
- Украинский писатель Сергей Жадан во время благотворительных чтений в Люблине получил медаль "Люблин – героям" от городского головы Кшиштофа Жука.
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