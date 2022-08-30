"Жадан и собаки" отправились в тур по Европе в поддержку добробата "Хартия"

Об этом сообщил Сергей Жадан в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, харьковская группа "Жадан и Собаки" 30 августа отправляется в благотворительный европейский тур в поддержку добровольческого батальона "Хартия".

"Хартия: строй, семья, база. Начинаем тур в поддержку своих. Увидимся на концертах!" - пишет Жадан.

Группа стояла у истоков создания этого добровольческого батальона и поддерживает "Хартию" с первых дней войны.

"Батальон "Хартия" – это харьковчане и харьковчанки, которые в сложное для города и страны время взяли в руки оружие и мужественно противостоят мертвенной империи зла, защищая украинскую свободу и мирную жизнь Европы", - говорится в сообщении.

Первый концерт состоится 30 августа во Вроцлаве (Польша). Финальное выступление состоится 18 сентября в Вене (Австрия).

Украинский писатель Сергей Жадан во время благотворительных чтений в Люблине получил медаль "Люблин – героям" от городского головы Кшиштофа Жука.

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