Об этом сообщил глава ФГИУ Рустем Умеров в Фейсбуке.

"Все активы – имущество Владимира Евтушенкова, одного из самых богатых людей России. В сентябре Высший антикоррупционный суд конфисковал его активы, а теперь они будут работать на украинскую экономику", – написал он.

По словам Умерова, эти активы расположены в Киеве и в Запорожье.

"За свою агрессию Россия будет платить не только жизнями своих террористов, но и имуществом. Средства от продажи пойдут на усиление обороноспособности и восстановление Украины", - подчеркнул глава ФГИУ.

По информации СМИ, состояние Евтушенкова в 2021 году достигало 3,4 млрд долларов. Один из его основных капиталов – АФК "Система".

Напомним, россиянин Владимир Евтушенков стал первым олигархом, в отношении которого Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации активов. 1 сентября Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов гражданина РФ, размещенных на территории Украины.

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