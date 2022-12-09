Конфискованные в Украине активы российского олигарха впервые передали в управление Фонда госимущества
Кабинет Министров передал в управление Фонда государственного имущества Украины 17 объектов недвижимого имущества и части корпоративных прав 5 предприятий, которыми владел российский бизнесмен Владимир Евтушенков
Об этом сообщил глава ФГИУ Рустем Умеров в Фейсбуке.
"Все активы – имущество Владимира Евтушенкова, одного из самых богатых людей России. В сентябре Высший антикоррупционный суд конфисковал его активы, а теперь они будут работать на украинскую экономику", – написал он.
По словам Умерова, эти активы расположены в Киеве и в Запорожье.
"За свою агрессию Россия будет платить не только жизнями своих террористов, но и имуществом. Средства от продажи пойдут на усиление обороноспособности и восстановление Украины", - подчеркнул глава ФГИУ.
По информации СМИ, состояние Евтушенкова в 2021 году достигало 3,4 млрд долларов. Один из его основных капиталов – АФК "Система".
- Напомним, россиянин Владимир Евтушенков стал первым олигархом, в отношении которого Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации активов. 1 сентября Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов гражданина РФ, размещенных на территории Украины.
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