Компания "Артериум" присоединилась к созданию Пунктов несокрушимости в Киеве, - пресс-служба
Украинская фармацевтическая компания "Артериум" присоединилась к созданию Пунктов несокрушимости в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба компании.
30 ноября представители компании передали районной госадминистрации Шевченковского района Киева продукцию ТМ "Артериум". Медикаменты распределят по 89 "Пунктам несокрушимости" Шевченковского района.
С первого дня полномасштабной российско-украинской войны "Артериум" помог около 180 учреждениям, в том числе военным госпиталям, больницам, благотворительным организациям. Общая сумма помощи составляет почти 55 млн грн.
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