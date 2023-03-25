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Командующие Сил обороны поздравили работников СБУ с профессиональным праздником

25 мартa, 2023 суббота
17:17
Общество

Командующие Сил обороны поздравили работников Службы безопасности с 31-й годовщиной со дня создания спецслужбы и вручили им ведомственные награды

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В мероприятиях приняли участие министр обороны Алексей Резников, начальник Управления государственной охраны генерал-майор Сергей Рудь и председатель Госспецсвязи, бригадный генерал Юрий Щиголь.

Резников вручил 32 награды военным СБУ. Среди них "Знак почета", огнестрельное оружие и ряд медалей, в частности "За содействие обороне", "Золотой тризуб" и "За содействие Вооруженным Силам Украины".

"Сегодня мы вместе служим Украине, вместе воюем на фронте. Я знаю, насколько большой вклад в нашу общую борьбу делают ребята из СБУ. Я благодарю весь коллектив Службы безопасности Украины! От всех участников Сил безопасности и обороны – большое вам уважение и вместе двигаемся к победе!" - подчеркнул глава Минобороны.

Рудь отметил значительные достижения СБУ в деле осуществления государственной охраны Украины. Он вручил 12 ведомственных знаков отличия сотрудникам Службы и пожелал, чтобы "количество ваших боевых выходов всегда равнялось количеству ваших возвращений с боевых заданий!".

Щиголь от имени военнослужащих Госспецсвязи также поблагодарил работников СБУ за мужество и героизм, за самоотверженную эффективную работу ради будущего Украины. По его словам, он убежден, что сотрудничество СБУ и Госспецсвязи в вопросах защиты объектов критической инфраструктуры, противостояния России, в частности, в киберпространстве будет усиливаться.

"Выстоять и одержать победу - наша общая задача. Все составляющие Сил безопасности и обороны, вся страна, каждый из нас делает для этого все возможное и даже невозможное", - сказал глава Госспецсвязи.

К поздравлениям присоединился и глава Службы безопасности Василий Малюк. Он поблагодарил всех сотрудников СБУ и коллег из Сил обороны, которые продолжают стоять на защите Родины. Также он вручил руководителям Сил обороны три Памятных знака "Крест Почета".

"Сегодня мы совместно боремся с агрессором - сражаемся в самых горячих точках фронта, обезвреживаем внутреннего врага и тем самым делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли!" – сказал глава СБУ.

Малюк отметил, что СБУ работает системно и эффективно и борется не только с внешним врагом, но и с внутренним – предателями и коллаборантами. Служба безопасности, по его словам, прилагает максимум усилий, чтобы освободить Украину от вражеского нашествия.

"К сожалению, лучшие из лучших отдают свою жизнь за Родину. Среди них – наши коллеги. Слоняемся перед их подвигом и еще с большим рвением продолжаем бороться за Украину! Работаем на результат, действуем на опережение и движемся к неизбежной Победе! Слава Украине!" – подытожил Малюк.

  • 24 марта в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию и мобилизована для защиты государства.
СБУ
война с Россией
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