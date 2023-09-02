Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд: выбирают меру пресечения

Об этом сообщило издание "Главком".

Коломойский говорит, что не знает, в чем его обвиняют, а с тем, что успел прочитать, "не соглашается", передают журналисты с места происшествия.

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Кроме того, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Коломойского и запретил съемку судебного заседания.

"Заседание будет проходить в закрытом режиме. Журналистов пустят только на оглашение определения суда", - отмечает РБК-Украина.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления "Укрнафты"; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов "Укрнафты"; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже 7 ноября государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано на сумму более 155 млрд гривен. Ранее Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и мире. Сам олигарх отрицает обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

Известно, что в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

Утром субботы, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем.