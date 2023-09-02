Практически нет сомнений, что по возвращении из Штатов всех руководителей антикоррупционных органов его дело было бы активизировано, и, вероятно, стоял бы вопрос выдачи олигарха США.

Здесь все же стоит напомнить, что кроме Укрнафты есть еще дело Привата, а Коломойский вывел из Привата не 0,5 млрд грн, а 5,5 млрд долл! И это большая разница. И залог другой, более перспективный.

Поэтому даже не знаю, хотят ли здесь Игоря Валерьевичу "закрыть", или "прикрыть" от НАБУ и значительно более серьезного обвинения.

Но разрешить этого не могут, потому что он слишком многое знает. И может заговорить…

А он не только уничтожал Порошенко и Гонтареву как месть за прикрытие "кормушки" и национализацию Привата, но играл во многие другие игры. Как с раскруткой своего президента через сериал и шоу на канале, но и по вмешательству своими людьми в американские выборы. А это опасная игра, за нее в "супермаркете под названием Жизнь – очень серьезная Касса"). Недаром он так часто повторял эту пословицу.

PS. Многие спрашивают, как поведут себя плюсы. Никак. Уже второй год они на бюджетном финансировании, а кто платит, тот заказывает музыку. Ну и за операцию "прикрытие" - не бьют).

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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