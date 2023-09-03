Коломойский фигурирует как лицо лишенное украинского гражданства

Об этом информирует советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

"В материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США", - пишет Лещенко.

Фото: Сергей Лещенко

Советник подчеркнул, что Коломойский упомянут именно как лицо, которое лишили гражданства Украины. А что касается запросов на экстрадицию его в США, то они в Украину не поступали.

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"Если поступит, этот запрос будет исполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", - добавил Лещенко.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано на сумму более 155 млрд гривен. Ранее Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и мире. Сам олигарх отрицает обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

Известно, что в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой является связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления Укрнафты, бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были Укрнафта и Укртатнафта. При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве. Олигарха отправили под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.