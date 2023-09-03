Фигурирует ПриватБанк и "Нефтехимик Прикарпатья": СМИ обнародовали подозрение Коломойскому

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, ссылаясь на текст подозрения.

Отмечается, что Коломойский, который в тексте назван гражданином Израиля и Кипра, подозревается в "завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения".

В частности, "путем создания имитации факта внесения Коломойским И.В. в кассу Главного офиса АО КБ "ПРИВАТБАНК" без фактического внесения таких денежных средств в кассу данного банковского учреждения создать фиктивные основания для последующего зачисления безналичных средств, что фактически наличными Коломойским И.В. внесены в отделение указанного банка не были на его банковский счет, открытый в данном банковском учреждении, получив в пользование безналичные средства".

Отмечается, что после этого Коломойский "имитированно погасил задолженность" "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" перед АО КБ "ПРИВАТБАНК" от своего имени, и "таким образом создал задолженность у ПАО "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" перед Коломойским И.В." Далее же "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" погасил задолженность перед Коломойским, который таким образом путем обмана завладел имуществом (средствами) данного Общества.

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Также он подозревается в "использовании, распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц".

В частности, "Коломойский И.В. совершил действия направленные на распоряжение имуществом (средствами) полученным преступным путем, а именно путем заключения договоров о юридических услугах с зарубежными компаниями-нерезидентам, а также последующей оплаты на выполнение данных договоров, совершил действия направленные на перечисление денежных средств, принадлежавших ПАО "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ", и которыми он завладел в результате мошеннических действий, с банковского счета... в АО "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на счета зарубежных банков".

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано на сумму более 155 млрд гривен. Ранее Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и мире. Сам олигарх отрицает обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

Известно, что в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскомуи Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой являлась связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были Укрнафта и Укртатнафта. При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве. Олигарха отправили под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

3 сентября стало известно, что в материалах следствия по мошенничеству Игоря Коломойского, олигарх фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, а украинского гражданства он лишен.