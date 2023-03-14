Китай впервые с 2020 года возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев
В Китае заявили, что впервые через три года после начала пандемии COVID-19 снова будут выдавать иностранным туристам визы всех типов. Выдача начнется в среду, 15 марта
Об этом информирует Reuters .
Отмена меры, направленной на прекращение выдачи виз иностранцам на фоне пандемии коронавируса, последовала после того, как в прошлом месяце Китай объявил о победе над всплеском вируса в стране. Такое повышение туристического сектора должно помочь возродить китайской экономике 17 триллионов долларов, которая в прошлом году испытала один из самых медленных темпов роста почти за полвека.
Министерство иностранных дел Китая сообщило 14 марта, что в тех районах страны, для посещения которых в пандемию не требовались визы, вернут безвизовый въезд. Речь, в частности, о туристическом острове Хайнань и круизных судах, проходящих через порт Шанхая. Также для иностранцев из Гонконга и Макао возобновят безвизовый въезд в южный производственный центр Гуандун.
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В МИД также отметили, что иностранные туристы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года и срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в Китай.
"Восстановление подачи заявок на все типы виз устраняет еще одно значительное препятствие для возобновления нормальных путешествий между Великобританией и Китаем", - сказал директор Китайско-британского делового совета Том Симпсон.
По его словам, совет уже заметил, что заявки на деловые поездки и количество прибытий в Китай начали увеличиваться с января. Рассчитывают, что новость о возобновлении выдачи виз приведет к еще большему росту посещений, в частности с целью туризма.
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