В ВОЗ надеются объявить о завершении пандемии COVID-19 в этом году
Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что до конца 2023 года смогут объявить о завершении пандемии коронавируса в мире
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации.
11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, напомнил Гебреисус. Однако, по его мнению, гораздо важнее было объявление организацией распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
В настоящее время впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем в тот момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" по распространению SARS-CoV-2, отметил гендиректор организации.
"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - подчеркнул Гебреисус.
- Как известно, на территории Украины циркулируют штаммы коронавируса, у жителей разных областей выявляют вирус. Так, 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5. А с 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На Львовщине за неделю с 3 по 9 марта умерло 18 больных коронавирусом: это значит, что резко возросла смертность. На Волыни ситуация неутешительная, в период с 6 по 12 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у 465 волынян. Количество больных возросло почти на 50%.
- Также известно, что издание WSJ сообщило, что ключевые члены конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет, в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий. Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- Впоследствии американская Палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден.
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