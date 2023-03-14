Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации.

11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, напомнил Гебреисус. Однако, по его мнению, гораздо важнее было объявление организацией распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

В настоящее время впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем в тот момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" по распространению SARS-CoV-2, отметил гендиректор организации.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - подчеркнул Гебреисус.