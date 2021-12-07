Китай пообещал США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022

Об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, сообщает Reuters .

По его словам, дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине может помешать двустороннему диалогу стран и сотрудничеству в важных областях.

"Сговор Соединенных Штатов о попытке сорвать Олимпиаду был обречен на провал, что привело к потере морального авторитета и доверия", - сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что Китай выступает против такого бойкота и прибегнет в ответ к "решительным контрмерам". В МИДе Китая также призвали США прекратить вмешивать политику в спорт.

Зимние Олимпийские игры 2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, 6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.

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