Китай пообещал США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022
В МИД Китая заявили, что дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине повредит двусторонним отношениям стран
Об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, сообщает Reuters .
По его словам, дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине может помешать двустороннему диалогу стран и сотрудничеству в важных областях.
"Сговор Соединенных Штатов о попытке сорвать Олимпиаду был обречен на провал, что привело к потере морального авторитета и доверия", - сказал Чжао Лицзянь.
Он добавил, что Китай выступает против такого бойкота и прибегнет в ответ к "решительным контрмерам". В МИДе Китая также призвали США прекратить вмешивать политику в спорт.
Зимние Олимпийские игры 2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Напомним, 6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.
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