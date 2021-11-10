Кипр и Эстония не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
Кипр и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он сообщил, что уже две страны ЕС, Кипр и Эстония, заявили, что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации.
Детальнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте консульской службы Украины.
- Вчера, 9 ноября, ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для поездки стран.
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