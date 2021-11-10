Кипр и Эстония не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он сообщил, что уже две страны ЕС, Кипр и Эстония, заявили, что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации.



Детальнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте консульской службы Украины.

Вчера, 9 ноября, ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для поездки стран.