Словакия, Франция и Испания остаются открытыми для путешествий украинцев с полной вакцинацией
Словакия, Франция и Испания сохранили возможность въезда для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter .
Министр написал 11 ноября, что Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.
Детальнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте консульской службы Украины.
- Напомним, 9 ноября, ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествия стран.
- Утром 10 ноября Кипр, Эстония и Хорватия заявили , что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации. Позже к списку присоединились Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания.
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