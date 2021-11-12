Словакия, Франция и Испания остаются открытыми для путешествий украинцев с полной вакцинацией

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter .



Министр написал 11 ноября, что Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.

Напомним, 9 ноября, ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествия стран.

Утром 10 ноября Кипр, Эстония и Хорватия заявили , что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации. Позже к списку присоединились Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания.