Херсонщина в огне. Российская армия запрещает тушить пожар в лесах

Об этом информирует на странице в фейсбуке председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко, вечером 7 мая.

Председатель общины просит помочь в ситуации с пожарами.

Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка.

Очень больно понимать, что русские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утонуть», – пишет Александр Мусиенко.

4 мая в Киевской области горело около 1 га леса в Иванковском районе и лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

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