Херсонщина в огне. Российская армия запрещает тушить пожар в лесах
В Херсонской области пылают леса возле Геройского и Ивановки. Пожары угрожают жизни людям в селах, ведь Армия РФ запрещает гасить огонь
Об этом информирует на странице в фейсбуке председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко, вечером 7 мая.
Председатель общины просит помочь в ситуации с пожарами.
Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка.
Очень больно понимать, что русские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утонуть», – пишет Александр Мусиенко.
- 4 мая в Киевской области горело около 1 га леса в Иванковском районе и лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное