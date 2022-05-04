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В Киевской области горят леса в Иванковском районе и Чернобыльской зоне, - Кличко
В Киевской области пожар - горит около 1 га леса в Иванковском районе и лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме ."Друзья! Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит примерно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника", - написал он.
Киевлян призывают, если будет задымленность в городе, не паниковать, а закрывать окна в помещениях и без нужды не находиться на улице.
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