В Киевской области горят леса в Иванковском районе и Чернобыльской зоне, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме .

"Друзья! Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит примерно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника", - написал он.Киевлян призывают, если будет задымленность в городе, не паниковать, а закрывать окна в помещениях и без нужды не находиться на улице.