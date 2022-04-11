Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве 11 апреля: обсудить диалог Украины и РФ

Об этом пишет Радио "Свобода".



Карл Негаммер станет первым европейским лидером, который посетит Москву с 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украину, жертвами которого уже стали тысячи человек.



Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие. Отмечается, что визит канцлера согласован с лидерами ЕС.



Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит австрийского канцлера.



Как ранее сообщил Негаммер журналистам, он намерен говорить с Путиным о возможности диалога России с Украиной и о военных преступлениях, совершенных в Украине.



В субботу, 9 апреля, Негаммер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что страна полностью поддерживает санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину