Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве 11 апреля: обсудить диалог Украины и РФ
Сегодня, 11 апреля, канцлер Австрии Карл Негаммер приедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным
Об этом пишет Радио "Свобода".
Карл Негаммер станет первым европейским лидером, который посетит Москву с 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украину, жертвами которого уже стали тысячи человек.
Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие. Отмечается, что визит канцлера согласован с лидерами ЕС.
Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит австрийского канцлера.
Как ранее сообщил Негаммер журналистам, он намерен говорить с Путиным о возможности диалога России с Украиной и о военных преступлениях, совершенных в Украине.
В субботу, 9 апреля, Негаммер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.
- Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что страна полностью поддерживает санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину
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