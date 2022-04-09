Санкции ЕС против России будут усиливаться до конца войны, - канцлер Австрии
Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что страна полностью поддерживает санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом он сказал на совместном брифинге в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передаёт Еспресо.TV.
"Австрия полностью поддерживает санкции ЕС. Австрия также поддерживает всеми возможностями Украину там, где это наиболее нужно. Санкции со стороны ЕС будут усиливаться, пока война не прекратится. Сейчас принят еще один пакет санкций и он будет не последний с целью остановки войны", - отметил канцлер.
Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия для того, чтобы были созданы резикоридоры.
"Например, эвакуация людей из Мариуполя, чтобы эти коридоры были надежными, а не были доступны время от времени", - подытожил он.
- Пятый пакет санкций ЕС против РФ включает эмбарго на уголь с августа и последующие запреты на экспорт.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готовит уже шестой пакет санкций против РФ .
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