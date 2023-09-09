"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений

Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Портал "Война и санкции" является крупнейшей санкционной базой данных в мире, где появился раздел "Кандидаты на санкции", который поможет легко найти потенциальных кандидатов для наложения санкций как в Украине, так и в странах санкционной коалиции.

На портале предложен список обоснований и доказательств, чтобы быстрее и эффективнее продвигать применение санкций.

Цель раздела "помочь дипломатам по всему миру в формировании санкционных списков, а также помочь журналистам и общественности следить за прогрессом наложения санкций, фокусироваться на приоритетных санкционных целях и продвигать их во всем мире".

Для финансовых учреждений, инвесторов, комплаенс-специалистов, HR-подразделений, продавцов или покупателей портал будет полезен, чтобы быть уверенным, что реальный или потенциальный контрагент, партнер, работник не окажется завтра под санкциями.

НАПК предупреждает, что сотрудничество с кандидатами на санкции высокорисковано, а многие компании и страны уже используют списки кандидатов на санкции для идентификации нежелательных для сотрудничества компаний или лиц.