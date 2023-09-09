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"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений

9 сентября, 2023 суббота
19:30
Экономика

Портал "Война и санкции" создал новый раздел "Кандидаты на санкции", в который попадают судьи, пропагандисты, бизнесмены и российские компании, на которые были наложены ограничения. Теперь можно следить за их соблюдением

Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Портал "Война и санкции" является крупнейшей санкционной базой данных в мире, где появился раздел "Кандидаты на санкции", который поможет легко найти потенциальных кандидатов для наложения санкций как в Украине, так и в странах санкционной коалиции.

На портале предложен список обоснований и доказательств, чтобы быстрее и эффективнее продвигать применение санкций.

Цель раздела "помочь дипломатам по всему миру в формировании санкционных списков, а также помочь журналистам и общественности следить за прогрессом наложения санкций, фокусироваться на приоритетных санкционных целях и продвигать их во всем мире".

Для финансовых учреждений, инвесторов, комплаенс-специалистов, HR-подразделений, продавцов или покупателей портал будет полезен, чтобы быть уверенным, что реальный или потенциальный контрагент, партнер, работник не окажется завтра под санкциями.

НАПК предупреждает, что сотрудничество с кандидатами на санкции высокорисковано, а многие компании и страны уже используют списки кандидатов на санкции для идентификации нежелательных для сотрудничества компаний или лиц.

  • Швейцария окончательно присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России. Новые ограничения включают в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения.
политика
санкции против России
Война с Россией
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