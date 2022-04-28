Канадские военнослужащие учат украинских коллег стрелять гаубицами M777, - министр обороны Канады
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военнослужащие учат украинцев использовать гаубицы M777
Об этом она сказала на пресс-конференции в Пентагоне в четверг после встречи с министром обороны Ллойдом Остином, пишет CNN.
"Мы усилили нашу поддержку, доставив украинским силам гаубицы M777, и я могу подтвердить, что канадские солдаты сейчас учат своих украинских коллег, как использовать это оружие", – сказала Ананд.
- Напомним, в комплекте к гаубицам M777 украинские военные получили от Канады новейшие высокоточные боеприпасы Excalibur.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.86
- Актуальное
- Важное