Канадские военнослужащие учат украинских коллег стрелять гаубицами M777, - министр обороны Канады

Об этом она сказала на пресс-конференции в Пентагоне в четверг после встречи с министром обороны Ллойдом Остином, пишет CNN.



"Мы усилили нашу поддержку, доставив украинским силам гаубицы M777, и я могу подтвердить, что канадские солдаты сейчас учат своих украинских коллег, как использовать это оружие", – сказала Ананд.

Напомним, в комплекте к гаубицам M777 украинские военные получили от Канады новейшие высокоточные боеприпасы Excalibur.