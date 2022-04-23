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Главная война с Россией Поражают цель в 60-70 км. Вместе с гаубицами Канада предоставляет Украине дальнобойные GPS-управляемые снаряды, - СBS

Поражают цель в 60-70 км. Вместе с гаубицами Канада предоставляет Украине дальнобойные GPS-управляемые снаряды, - СBS

23 апреля, 2022 суббота
20:48
война с Россией Снаряд M982 Excalibur

В комплекте с гаубицами M777 украинские военные получат от Канады новейшие высокоточные боеприпасы Excalibur

Об этом со ссылкой на CBS передает Еспресо.TV .

Как отмечается, в дополнение к 155-мм буксованным гаубицам M777 украинцы будут обеспечены патронами из запасов 1-го полка Королевской канадской конной артиллерии.

Среди прочего, речь идет о высокоточных дальнобойных снарядах Excalibur. Определенное количество этих боеприпасов осталось в Канаде после участия в войне в Афганистане.

Справка

M982 Excalibur – 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности. Созданный в сотрудничестве Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors, поясняет портал Милитарный.

Excalibur приводится с помощью GPS и может поражать цели на расстоянии до 60 км. А в декабре 2020 года в ходе испытаний армия США успешно поразила цель на расстоянии 70 км.

Вес – 44 кг, вес боевой части – 22 кг.

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Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия - 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров.

Также есть способные поражать движущиеся цели "умные" версии боеприпаса.

Стоимость снаряда в зависимости от модификации может достигать более $200 тыс.

  • Согласно последним данным канадского Минобороны, Канада уже доставила в Украину гаубицы и боеприпасы к ним.


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