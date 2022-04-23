Поражают цель в 60-70 км. Вместе с гаубицами Канада предоставляет Украине дальнобойные GPS-управляемые снаряды, - СBS

Об этом со ссылкой на CBS передает Еспресо.TV .



Как отмечается, в дополнение к 155-мм буксованным гаубицам M777 украинцы будут обеспечены патронами из запасов 1-го полка Королевской канадской конной артиллерии.



Среди прочего, речь идет о высокоточных дальнобойных снарядах Excalibur. Определенное количество этих боеприпасов осталось в Канаде после участия в войне в Афганистане.



Справка



M982 Excalibur – 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности. Созданный в сотрудничестве Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors, поясняет портал Милитарный.



Excalibur приводится с помощью GPS и может поражать цели на расстоянии до 60 км. А в декабре 2020 года в ходе испытаний армия США успешно поразила цель на расстоянии 70 км.



Вес – 44 кг, вес боевой части – 22 кг.



Читайте также : Максим Розумный: Какая победа нам нужна?



Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия - 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров.



Также есть способные поражать движущиеся цели "умные" версии боеприпаса.



Стоимость снаряда в зависимости от модификации может достигать более $200 тыс.

Согласно последним данным канадского Минобороны, Канада уже доставила в Украину гаубицы и боеприпасы к ним.