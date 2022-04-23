Канада доставила в Украину гаубицы и боеприпасы к ним, - минобороны Канады

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.



Канада также предоставила Украине большое количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf.



В Министерстве национальной обороны утверждают, что 155-миллиметровая гаубица M777 способна поражать цели на расстоянии до 30 километров.



Указывается, что оборудование является частью инвентаря канадских вооруженных сил и будет пополняться.



Правительство Канады также завершает контракты на закупку коммерческих бронеавтомобилей, которые будут отправлены в Украину как можно скорее.



С января 2022 Канада выделила более 118 миллионов долларов на военную технику в поддержку Украины. В бюджете на 2022 год Канада выделила 500 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.



"Поскольку украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада остается преданной Украине и продолжает предоставлять военное оборудование, необходимое украинцам для борьбы и победы в этой войне". – сказала министр национальной обороны Анита Ананд.

Украина и Канада договорились продолжить переговоры по расширению действия Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций после окончания войны