Канада доставила в Украину гаубицы и боеприпасы к ним, - минобороны Канады
Канада передала украинским военным гаубицы M777 и боеприпасы, выполнив обещание премьер-министра Джастина Трюдо направить тяжелую артиллерию в Украину
Об этом сообщает Министерство обороны Канады.
Канада также предоставила Украине большое количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf.
В Министерстве национальной обороны утверждают, что 155-миллиметровая гаубица M777 способна поражать цели на расстоянии до 30 километров.
Указывается, что оборудование является частью инвентаря канадских вооруженных сил и будет пополняться.
Правительство Канады также завершает контракты на закупку коммерческих бронеавтомобилей, которые будут отправлены в Украину как можно скорее.
С января 2022 Канада выделила более 118 миллионов долларов на военную технику в поддержку Украины. В бюджете на 2022 год Канада выделила 500 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.
"Поскольку украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада остается преданной Украине и продолжает предоставлять военное оборудование, необходимое украинцам для борьбы и победы в этой войне". – сказала министр национальной обороны Анита Ананд.
- Украина и Канада договорились продолжить переговоры по расширению действия Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций после окончания войны
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