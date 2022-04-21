После войны Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам онлайн-встречи торгового представителя Тараса Утки с президентом Канадско-Украинской торговой палаты Зеноном Потическим и представителями канадского бизнеса.



Заметим, что Украина заинтересована в расширении торговли с Канадой из-за дальнейшей либерализации соглашения в сфере услуг и инвестиций.

"Мы благодарны нашим канадским партнерам за постоянное участие в обеспечении работы фондов восстановления и трансформации экономики Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы также заинтересованы в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций", – отметил Утка.



Стороны договорились продолжить диалог о привлечении экономической, финансовой и экспертной помощи Канады в критически важные секторы украинской экономики, а также дальнейшее взаимодействие в расширении присутствия канадских инвесторов в Украине.

Напомним, в МВФ подсчитали, сколько денег требует Украина, чтобы покрыть дефицит бюджета.