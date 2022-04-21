После войны Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле
Украина и Канада договорились продолжить переговоры по расширению действия Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций после окончания войны
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам онлайн-встречи торгового представителя Тараса Утки с президентом Канадско-Украинской торговой палаты Зеноном Потическим и представителями канадского бизнеса.
Заметим, что Украина заинтересована в расширении торговли с Канадой из-за дальнейшей либерализации соглашения в сфере услуг и инвестиций.
"Мы благодарны нашим канадским партнерам за постоянное участие в обеспечении работы фондов восстановления и трансформации экономики Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы также заинтересованы в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций", – отметил Утка.
Стороны договорились продолжить диалог о привлечении экономической, финансовой и экспертной помощи Канады в критически важные секторы украинской экономики, а также дальнейшее взаимодействие в расширении присутствия канадских инвесторов в Украине.
- Напомним, в МВФ подсчитали, сколько денег требует Украина, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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