Долго и скучно "таскали в зубах тушку" Си Цзиньпина по России, почти трое суток. Встречались с ним, обсуждали. По факту мы увидели, что Россия становится уверенно сырьевым придатком Китая. Но об остальных делах, в частности о делах военных и делах так называемого дипломатического урегулирования, Си Цзиньпин умолчал – промолчали об этом и в Кремле.

Два важных вывода (их больше, конечно, но центральных два), к которым можно прийти из визита. Стратегические цели Китай в отношении России достиг: он получил Россию как сырьевой придаток, он сумел очертить план экспансии – экономической, а затем и другой. Пока рано говорить о юридическом оформлении этой экспансии. Это проявлялось как в состоявшихся публичных, так и в тайных договоренностях, это вполне очевидно.

А параллельно он показал силу и власть по отношению к своему вассалу в Москве.

А как же: приезжает глава соседнего государства, пусть даже такого, как Китай, и говорит: вы будете выбирать в следующем году именно его как президента. И неважно, как он это сказал. Это ни дипломатически недопустимо, ни с точки зрения политической, ни с точки зрения этики морально-политической. Он говорит: вот этот один будет отмечен ярлыком на княжество, мы вот этому даем ярлык. И они это проглотили. Кстати, комментарий был из Кремля: ой-йой, вы знаете, мы еще не определились, еще рано. Это называется "притворяться дураком".

Поздно. Оплачено, как говорится

Да, хозяин сказал: я вам вот этого оставляю. И тут уже назад не получится отыграть – сказать, что нет, мы равные партнеры. Сам Путин во время выступления говорит: мы вам завидуем. Завидует он, видишь ли, это его цитата, – Китаю он завидует. А если завидует, то следует - это понятно. Констатация того, что у власти сейчас в России предательская прокитайская партия во главе с Путиным, уже не туманная риторика, разговор ни о чем, типа это вам так кажется, кто здесь прозападный, а кто прокитайский. Нет, это уже констатация.

Да, мы об этом с вами говорили, еще когда это не стало мейнстримом – несколько лет назад, до полномасштабного российского вторжения. Прочеркивал этот сценарий, который и поглотит значительную часть так называемого русского суверенитета.

Теперь же вторая часть итогов этого визита. Она состоит в том, что Китай претендует на свою великую геополитическую роль международного посредника, миротворца. Конечно, это притворное качество. Миротворец он еще тот. Между тем накануне, несколько недель назад, подписано соглашение между Тегераном и Эр-Риядом – старыми ожесточенными врагами, причем Китай не забыл сказать: это мы помирили шиитов и суннитов. По-моему, это заранее, на Востоке соглашения не стоят много. Все эти разговоры, что это навсегда, что между Тегераном и Саудовской Аравией уже нет противоречий, все вилами по воде писано. Но такой статус Китаю понравился, Си Цзиньпину понравилось решать судьбы мира в разных регионах, в разных частях света. И он на этой истории решил паразитировать – в том смысле, что если удастся представить себя и дальше в этом качестве, то все будут обращаться в Китай за решение всех международных проблем как к посреднику, поскольку он оказывает влияние на Москву, в частности. На Иран, кстати, он тоже оказал почти решающее влияние в этом вопросе. И это получится.

И то, что Москва и Киев отказались от каких-либо возможностей мирных переговоров, это Китаю не слишком повредило, но визит несколько смазало.

Потому что даже накануне визита, даже не определяя даты, китайская сторона заявляла, что речь пойдет о мире в Украине. Потому что остальные вопросы давно решены – о самоликвидации политической субъектности России уже давно все решили, не о чем говорить, осталось зафиксировать, какие конкретные формы это будет иметь. В свое время Вест-Индийская компания владела Индостаном – колониальная политика Британской империи выглядела так. Или еще какой-то – это уже техника, это как-то решат.

Несмотря на то, что произошло общение после 4 или 6 часов, или даже дольше разговор был за закрытой дверью или еще и ужинал вместе, нам этого не показывали, – это не закончилось переговорами по видеоконференцсвязи с Зеленским, что свидетельствует о том, что обсуждать нечего. Меня удивило, что Путин заявил: мы ознакомились с планом. О каком это плане – китайском о примирении? О тех 12 декларативных пунктах, которые к годовщине обнародовала китайская сторона? Это не план – это принципы. Первый пункт охватывает вообще все: признание международного права, государственный суверенитет, международно признанные границы (если речь идет об Украине, потому что российские границы никто не нарушал). То, что здесь отрицать или принимать – это декларация, которая должна быть обязательно для такой страны, как Россия, постоянного члена Совета Безопасности ООН, гаранта мира и стабильности, а также безопасности во всем мире. Если есть еще какой-нибудь план, вы нам его обнародуйте, покажите.

Они обещали вернуться после встречи между Си Цзиньпином и Путиным. И если они этого не сделали, не обнародовали, то здесь два момента: или ни о чем не договорились, или договорились обо всем и решили по-тихому это выполнять.

А что делать по-тихому? По-тихому не получится, придется дождаться контрнаступления ВСУ с помощью Запада. Придется не "до" начать игру, а "после". А какой она будет? Если наступление будет успешным, извините, никакие китайские планы уже не будут работать – западный план, американский. Если наступление не удастся, захлебнется или не достигнет цели, то, наверное, вернутся к какому-нибудь посредничеству Китая, который будет представлять Россию от своего имени, и будут договариваться Китай и Америка – так они считают.

Им ведь так хочется решать вопросы безопасности. Если под планом понимать уступку Москве, что они хотят оставить себе Крым, частично Донбасс, из остальных пойдут на условиях, что Украина не вступает в НАТО, то это неприемлемо ни для кого. Есть еще немаловажный аспект – западные партнеры. Западу очень не нравится посредничество Китая. Они много раз громко указывали, чтобы те вернулись в свою Юго-Восточную Азию и там решали свою кучу проблем, одна Северная Корея чего стоит, а вы в Восточную Европу лезете. Китай обычно на это не реагирует, но это позиция: Запад не желает видеть Китай переговорщиком, миротворцем. Это понятно: Китай борется за первенство. Но, с другой стороны, Китай врасплох превратился в равного партнера Запада – коллективного Запада, это не только США, это все вместе.

Вроде это Китай зависит от торгового оборота США и Европы прежде всего?

Поэтому Запад на это не согласен - естественно, Запад является союзником Украины, Украина защищает свой суверенитет. Почему бы Украине не воспользоваться всеми возможностями, которые Запад предоставляет – военными, экономическими, политическими, геополитическими и т.д. Это совсем другие отношения, отличные от отношений Пекина и Москвы, они основываются на совершенно других принципах. Это нельзя сравнивать. Когда в условиях коллективного Запада действительно есть первенство Америки – через ее мощь, значение, историческую миссию. И Китаю, который в отношении своих сателлитов известно, какую политику проводит. Все же Запад является частью цивилизованного мира, свободы, политической демократии, экономической конкуренции, защиты прав человека. Противоположным этому является синская цивилизация. Здесь нет идеологического противостояния, как между СССР и США, когда была идеологическая разница: марксисты и сторонники свободного мира. Сегодня уже по-другому: противостоят цивилизация западная и восточная, синская цивилизация. И присоединение Москвы к ней не предполагает никакого идеологического единства, оно предполагает цивилизационное единство. Россия должна перейти к положению уйгуров в Синьцзян-Уйгуристане, с концлагерями и изучением цитатников Мао.

Поэтому естественно для Украины идти в фарватере идей и ценностей коллективного Запада, к которому она сама стремится и хочет стать его частью. Поэтому план может основываться только на уважении и принципиальных с точки зрения международного права условиях, каковы возвращение к международно признанным границам, уважение к государственному суверенитету, невмешательство во внутренние дела, возможность свободного выбора народов, куда им определяться. Если Россия действительно, при том, что это тоталитарная диктатура, определилась в сторону Китая, это дело прежде всего власти, тогда народа, если народ это не возмущает. Но что теперь делать, кто должен изменить этот выбор, как не сами люди? Если их все устраивает – хорошо. Но то же может сделать и Украина, добровольно выбрать свое будущее, как она это делала, выбирая каждые пять лет президента. Она выбирает себе будущее вместе с политиком, первым чиновником, возглавляющим государство. Именно поэтому в этом идеологическом отличии, историческом, политическом и цивилизационном проходит эта парадигма. Поэтому Запад вместе с Украиной никогда не примет кабальные условия Москвы, потому что теперь это уже условия Китая. То есть Украина, которая возвращается в лоно чего-то типа ОДКБ, возвращается не в Москву, а в Пекин, становится частью пекинской цивилизации. Это еще больше углубляет желание Украины, и не только Украины, но и стран бывшего СССР, убегать как можно дальше от этого.

Путин и его вурдалаки долго строили "русский мир", чтобы на выходе получить платежную систему, привязанную к юаню, и соответственно переименование городов Восточной Сибири. Но Путину на данном этапе нужно было на тактическом уровне – ярлык на княжение и оружие и обеспечение переходного периода, пока Медведев и иже с ним лепят четыре смены на российских оборонных заводах, где клепают танки, ракеты и артиллерийские системы. Или китайцы сейчас согласятся снабжать российскую армию необходимой амуницией и оружием? Ведь против того, чтобы Россия становилась сырьевым придатком, на Западе никто ничего не говорил, зато о оружии сказали четко: фу.

Так и есть. Если Россия добровольно выбирает сторону Китая – это дело. Я сейчас не детализирую, власть это выбрала, народ там не субъективный. Власти держат в диктаторской узде целую нацию 140-миллионную. А насчет оружия здесь действительно другая история. Все прогнозируют, где-то там по горизонту, противостояние уже непосредственное, вплоть до военного, между Китаем и Западом. Но поставки вооружений России со стороны Китая в любом виде, так что это будет понятно, что это китайский ресурс, приблизит эту линию. А готов ли к этому Китай? Я не уверен. Китай готовится к глобальному противостоянию безусловно. Но начинать его прямо сейчас – мы понимаем, какие последствия будет иметь вовлечение Пекина в войну на стороне агрессора, это нарушение международного права. Поставлять Украине можно оружие, потому что нарушен его суверенитет, его территория оккупирована – это предусматривает устав ООН, гарантом которого является также Пекин, поскольку он среди 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Готов ли он нарушить международное право? Готов ли разорвать экономические связи с Европой и Америкой, которые решают для интенсивного развития Китая и роста его экономики? 850-миллиардный оборот с США и такой же – с Европой. И здесь они победоносно заявляют: 185 миллиардов долларов с Россией. Но каких по качеству? Здесь сырье, а там – технологии. Поэтому это еще большой вопрос, как Китай вообще готов разменять эти вещи.

Я склоняюсь к тому, что на открытые поставки вооружений Китай не согласится.

Возможно, какие-то будут схемы – он, кстати, об этом публично заявляет. Тогда придется еще обманывать международное сообщество, заявляя, что не поставляет вооружение, а между тем это делать. Вот посмотрите: с Ираном сразу определили, что он дроны поставляет, не было такого, что мы типа не знаем, иранские это дроны или нет. Легко все разоблачить. Мало того – приняли меры, чтобы воспрепятствовать поставке баллистических ракет в сторону Москвы со стороны Ирана, с предупреждением, что будут бомбить. Это означает, что когда Китай начнет в таких масштабах поставлять такие изделия, все об этом узнают. И реакция будет ответной. Тем более в отношении Украины во внутреннем политическом дискурсе США такая дискуссия проходит между республиканцами, претендующими за полтора года на место в Белом доме, и теми, кто является сторонниками продления поставок. Относительно Китая дискуссии нет, против Китая и республиканцы, от Трампа до Десантиса, и до руководства Демократической партии. Поэтому, я считаю, что Китай не решится на открытые поставки – на какие-то мелкие серые схемы типа "мы здесь ни при чем, мы ничего не знаем", Северная Корея или другие каналы. Но это жалкие объемы, их видят – с иероглифами какие-нибудь снаряды, мины. Пожалуй, это возможно, но на масштабные поставки серьезных тяжелых изделий – танков, самолетов, бронетехники, ракет, дронов, а их много в Китае, мне кажется, они не решатся.

Как раз перед встречей Си Цзиньпина и Путина совершившего Международный уголовный суд – влепил ордер Муаммару Владимировичу персонально и Львовской-Беловой. Это вывело дискуссию по поводу будущего Путина на принципиально новый уровень. Неизвестно, насколько релевантным было возбуждение дела в отношении детей на основе еще ряда важных и тяжких преступлений против человечности, инкриминировать там есть что. Но начать решили с этого.

Всё очень просто. Международный уголовный суд относится к договорным судам. Это не суд – проекция ООН, у нее свой суд есть в Гааге – Международный суд ООН. МУС – трибунал договорный, когда собираются страны и договариваются сделать трибунал. Это произошло в 1998 году, и 123 государства подписали Римский устав и его ратифицировали. Кстати, все государства Европы, кроме Беларуси и России. У Украины тоже пока сложно с Римским уставом, хотя это вопрос времени. По статье 8 Римского устава Путина и обвиняют, что она предусматривает военные преступления в отношении детей, их депортацию на территорию агрессора. Проблема в том, что они сами сочли это преступление. О Буче они возражают, о Мариуполе и т.д.

А тут сидят Львова-Белова и Путин и разводятся о том, сколько детей увезли, что с ними сделали, куда кого усыновили, опекунство оформили. Это грех. Нельзя вывозить детей из государства, на которое напали, на свою территорию. Это и есть военное преступление.

И если вы, бараны, под видом того, что вы "беспокоитесь" о детях, чтобы они не пострадали в результате военных действий, их вывозите, – вы совершаете военное преступление. Но проблема в том, что Россия давно находится вне международного права, вне его регулирования. Поэтому они не считают стыдом не только непризнание МУС, но и такие действия. Они не признают международное право, Россия не является частью международного права, эта констатация является главной.

Международный уголовный суд решил не выписывать сейчас ордер за то, что требует доказательства, что будет отрицаться преступниками. А тут они вину не возражают, даже сами все рассказывают. Даже их Небензя сказал, что инициировал слушания в ООН по детям, но это ничего не изменит, ведь вы уже вывезли детей, это и есть военное преступление. Вы сами в нем признались, как бы вы теперь не доказывали, почему вы этих детей вывезли. Международный уголовный суд пошел по этому пути, форсируя ситуацию, потому что война продолжается, а сам ордер и само обвинение может повлиять на ход войны. Посмотрите, сколько заявлений было сделано главами государств о том, что если Путин появится в Европе, например даже не один, его немедленно арестуют. Министр юстиции Германии это сделал, потому что статус требует, иначе нельзя. Из этого уже есть последствия: потому, что Путин военный преступник, общение с ним и договоры, заключенные с ним…

Это самое интересное – это выводит де-факто Путина за периметр возможных переговоров. Уже непосредственно с ним немногие могут себе позволить не только ручаться, но и подписывать что-нибудь – о чем говорить с человеком, на которого выдан ордер на арест?

Любой нормальный международно-правовой механизм защищает стороны, которые могли бы с ним вступить в договорные отношения, поскольку он не лицо, которое может заключать соглашения. Это пункт, по которому можно возражать, можно разводиться, что пока Путин находится в должности главы государства, возможности такие у него есть. Но обоснованы ли они с точки зрения права? Это хороший вопрос. Если он, например, подпишет мирное соглашение с Украиной – его подпись не может быть в дальнейшем обжалована? Или вот такой пример: если к власти придут другие люди, политические оппоненты Путина и его режима…

Даже не оппоненты – тот же Патрушев, или старший, или младший, или тот же Шойгу с Герасимовым.

Да. Если им не предъявят такое же обвинение. Они могут сказать: все, что он подписал, – это не к нам, он военный преступник, с какой стати мы должны все, что подписал Путин, считать юридически весомым, мы не признаем то, что подписывал военный преступник. Остальные тоже могут так сказать. И это может иметь продолжение: можно обратиться в суд, сказать, если он военный преступник, из чего я должен с ним вступать в договорные отношения. А если он что-то подписал, мы этого не признаем, пока над ним не состоится суд и не определит, виновен он или нет. Кроме того, этот орден уменьшает его права и международный иммунитет. Конечно, об этом можно дискутировать, но, по-моему, так есть основания.

А на психологическое состояние пациента, как это может повлиять? Он же строил собственную систему собственного нарциссизма в имперском направлении, а здесь такое возвращение к карьере, возможно, Слободана Милошевича.

Не только его, были и другие персонажи, скорее здесь пока можно сравнивать с сидящим за коррупцию в Судане Баширом, президентом Судана. Кстати, ему тоже Международный уголовный суд вынес такой же ордер в свое время, он его нарушал, в ЮАР наведывался. Сейчас ЮАР объявила, что если через БРИКС Путин и приедет, она исполнит ордер Международного уголовного суда. Следовательно, очень влияет. Посмотрите на реакцию пропагандистов на этот ордер – ой мы не признаем, нам это безразлично. Ну, не признавайтесь, ваше дело.

Сразу начали махать ядерными боеголовками

Во-первых, юридическая сторона: Россия подписала – Путин подписал в сентябре 2000 года Римский устав. Потом они его не ратифицировали, а в 2016 отказались. Но дело в том, что в международных договорах нельзя отозвать подпись, однажды подписал – это уже все. Но это уже другой вопрос, тоже обсуждаемый: насколько действителен Римский устав, который однажды подписан и отозвать подпись под которым не так просто. Это другой вопрос: не признаете юрисдикцию – ваше дело, танками не заставишь, в Кремль не заедешь на БТР и не вывезешь Путина на налигачи и не отвезешь в Гаагу. Да, это реализовать не получится.

Но как серьезно психологически на Путина это влияет? Можно ли допустить, а я именно так думаю, что мирное соглашение с Украиной будет включать в себя пункт, что с него снимут ордер за совершение военного преступления? Я убежден, что теперь кроме требования снятия санкций, о чем они заявляли не раз, что когда договоренность с Украиной состоится, санкции должны быть отменены. Теперь более весомым, высшим по значимости пунктом будет отмена международного ордера Международного уголовного суда. И это демонстрация того, что Путина это психологически очень нервничает, поскольку он теперь останется в истории международным военным преступником. А это такая слава, что его не слишком возбуждает. Я понимаю, что в известной степени ему это безразлично, но это точно ухудшает его положение в психологическом аспекте. Он, безусловно, желал другого для себя. Еще до 2014 года было время, когда они пытались продвинуть тему с присуждением ему Нобелевской премии мира, средства загружали в систему. Знаете, как работали по теме Нобелевской премии мира Путину?

При том, что он сам знал, что не ангел, – Арафату дали премию, почему бы и мне не дать...

А какая премия мира может быть для военного преступника? Два сословия: попытка получить Премию мира, а теперь – ордер. На весах это вызывает психологический дискомфорт. Несомненно, он постарается избавиться от этого ордера.