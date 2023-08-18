Как истребители F-16 изменят баланс сил в воздухе над Украиной

Как Украина добилась передачи F-16?

Еще в сентябре 2022 года передача Украине истребителей F-16 выглядела если и реальной, то очень далекой перспективой. Тогда командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Гекер заявлял , что Украина получит самолеты F-16 только через 2-3 года после принятия соответствующего политического решения.

Не слишком оптимистично для украинцев звучали и слова Джо Байдена в январе. Даже после визита в Киев президент США исключал возможность передачи Украине F-16. По крайней мере, так звучали его публичные заявления.

"Нет никаких оснований, по которым, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления Украине F-16. Поэтому я пока исключаю это", – сказал Байден зимой.

Впрочем, в начале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто заявлял, что после достижения договоренности о передаче танков "Леопардов", следующим шагом станут именно истребители. А уже в марте западные медиа сообщили , что украинские пилоты прибыли в США на обучение на симуляторах F-16.

Ключевые решения были приняты в мае 2023 года. Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16, а через несколько дней на 12-й встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" было принято решение о создании воздушной коалиции для подготовки украинских пилотов.

18 августа вицепремьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил, что его страна получила разрешение на отправку Украине истребителей.

Фото: Reuters

Когда Украина получит F-16? Можно ли их передать раньше?

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО.

В министерстве обороны Украины надеялись получить первые истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом, в частности, отмечал советник Минобороны Юрий Сак в комментарии Washington Post.

"Если мы все приложим все усилия... и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - сказал Сак. В Пентагоне называют примерно те же даты, отмечая, что "передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев".

Раньше истребители не передали потому, что в ВСУ были более важные потребности. Так председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в Рамштайне рассказал, что укрепление обороноспособности Украины проходит постепенно. К примеру, 10 самолетов F-16 стоят миллиард долларов, еще столько же – их обеспечение и обслуживание. Раньше средства нужно было использовать на более важные нужды Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: Reuters

"Если бы мы говорили о F-16, а их у нас просили уже давно, то не было бы ни Bradley, ни Abrams. Мы пошагово подходим к тому, что предоставляем. Каждый пакет имеет дополнительные штрихи, чтобы укрепить Украину милитарно", - сказал Милли.

Что такое истребитель F-16? Каковы его характеристики?

F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол", среди пилотов более распространено прозвище "Viper" – "гадюка") – одномоторный легкий истребитель, который компания General Dynamics разработала для Воздушных сил США. Сейчас кроме Штатов этими истребителями пользуются еще 24 страны. F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения: на 2009 год построено более 4 400 машин, а в 2016 году эксплуатировали более 2 500 из них.

F-16 разрабатывали как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе, со временем он превратился в многоцелевой самолет. Основные особенности этого истребителя – бескаркасный купол для хорошей видимости, боковой джойстик для облегчения управления во время маневрирования, катапультное кресло, которое может отклоняться на 30 градусов от вертикали, чтобы уменьшить влияние перегрузок на пилота, а также систему управления fly-by-wire. стабилизировать управление полетом.

Основные технические характеристики F-16:

длина: 15,06 м;

высота: 4,88 м;

размах крыла: 9,96 м;

масса пустого: 8570 кг

масса снаряженного: 12000 кг

максимальная скорость: 2410 км/ч

максимальная скорость у земли: 1470 км/ч

дальность полета: 4220 км

боевой радиус: 550 км

экипаж: 1 человек

Вооружение истребителя – шестиствольная авиационная пушка General Electric М61-А-1 (6 000 выстрелов в минуту, 511 патронов), до шести управляемых ракет ближнего боя AIM-9L/M/P "Sidewinder". В варианте истребителя-бомбардировщика может нести управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", а также управляемые бомбы с лазерной и оптоэлектронной системами наведения, обычные бомбы Mk.82, Mk.83 и Mk.84. Модификация F-16ADF могут нести ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 Sparrow. Возможно использование ракет класса "воздух-поверхность" AGM-65A/B/D Maverick.

F-16 лучше, чем МиГ и Су?

Российские ресурсы часто публикуют сравнительные таблицы характеристик истребителей, из которых следует, что самолеты Су ничем не хуже, чем F-16. Однако в этих таблицах сравнивают такие параметры, как размеры или скорость, которые на самом деле не являются определяющими.

Так ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман подчеркивает , что "соколы" опережают российские истребители по многим параметрам. Меньшие размеры F-16 являются его преимуществом. Кроме того, у американских истребителей лучше радиолокационная система. То есть F-16 "увидит" российские "сушки" и "миги" на большем расстоянии, чем они его.

"Большая разница между всеми самолетами РФ и F-16, заключающаяся в том, что F-16 менее заметен для радиолокационных систем и бортовых радаров врага, потому что у него эффективна отражающая поверхность всего 1 кв.м, а МиГ-29 имеет 29 кв. То есть F-16 менее заметен, также у него есть бортовой радар, который видит километров на сто дальше воздушную цель, чем враг. , чем ракеты того же МиГ-29", – отметил военный аналитик.

Гетман говорит, что возможное воздушное сражение между МиГ-29 и F-16 просто не началось бы из-за того, что F-16 увидит вражеский самолет раньше и уничтожит его.

Зачем Украине F-16?

О важности американских "вайперов" для обороны Украины подробно рассказал командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, сейчас российская авиация имеет количественное и технологическое превосходство над украинским. Защита ВСУ и гражданских в зоне боевых действий от вражеских самолетов и вертолетов поможет сохранить немало жизней.

Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Фото: www.facebook.com/kpszsu

Кроме того, Олещук пишет, что, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, она уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов, а остальные долетают до своих целей. F-16 же могут эффективно уничтожать воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам. Также "соколы" позволят эффективно противодействовать управляемым авиабомбам.

Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению КАБов массой 1500 кг! Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях. F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от наших границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования», – отметил командующий Воздушными силами.

Фото: Getty Images

Также, по словам Олещука, наличие F-16 поможет установить контроль над Черным морем, "загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно".

Как F-16 повлияет на войну против России?

Западные партнеры в один голос предостерегают: не нужно думать, что истребители станут "магической палочкой", которые в один момент изменят все в пользу Украины. Так Джо Байден отмечал , что F-16 можно эффективно применять далеко не в каждой ситуации.

"Что касается F-16, то они не нужны, например, в Бахмуте. Они не принесут там дополнительной пользы. Все необходимое вооружение, в частности танки, Украина уже имеет. Я не думаю, что F-16 сейчас будут участвовать в боевых действиях. В ближайшее время начнется контрнаступление, и, если оно пройдет успешно, то дальше нужно будет воевать с базирующимися на большом расстоянии россиянами, для которого не хватит дальности нынешних танков», – пояснил президент США.

То, что Украина не планирует использование американских истребителей во время летнего контрнаступления, подтвердил и министр обороны Украины Алексей Резников. Однако, например, Командующий Воздушными силами Николай Олещук считает , что при контрнаступательной операции "соколы" вполне бы понадобились.

"Широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях. Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути поставки техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-1. ", – написал генерал-лейтенант.

Даже 20-30 самолетов F-16 могут предоставить Украине полное преимущество в воздухе, считает военный аналитик Алексей Гетьман. Несколько десятков таких самолетов, по его мнению, лучше, чем пол тысячи "мигов". Военный эксперт Сергей Згурец убежден , что появление в ВСУ истребителей F-16 с дальнобойными ракетами во взаимодействии с AVACS полностью прекратит полеты российских Су-57 в Украине.

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Фото: Getty Images

Еще более категоричный прогноз сделал командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Он заявил , что предоставление Украине, в частности, F-16 и дальнобойных ракет поможет ей победить России. Аналогичное мнение в эфире Еспресо высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

"Когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах. С этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и так далее". F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, так как будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения.Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, потому что имеет вооружение и ракеты "Гарпун" в том числе", - подчеркнул Игнат.