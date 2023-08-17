Этой осенью или зимой Украина не получит истребители F-16, - Игнат
Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", – подчеркнул он.
На западные истребители возлагали большие надежды, они должны стать частью противовоздушной обороны Украины и помочь в отражении российских ракетных и дроновых атак, отметил спикер.
"Но все же, как бы то ни было, вопрос об обучении нашего персонала (и пилотов, и инженеров) практически сдвинулся с места. Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время учиться в странах, которые являются членами "авиационной коалиции", которые оказывают нам эту поддержку. В то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", – сказал Игнат.
Что известно об истребителях F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".
Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.
А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.
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