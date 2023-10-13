Кабмин отказывается регистрировать петицию с требованием устранить с должности главу ГАСУ Басалаеву, - волонтер
Волонтер Тим Златкин, создавший петицию с требованиями отстранить от должности главу Госаудитслужбы Аллу Басалаеву, заявил, что Кабмин отказывается ее регистрировать
Об этом заявил волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.
По словам Тима Златкина, его петицию с требованием отстранить от должности главу ГАСУ Аллу Басалаеву до сих пор блокируют и отказываются регистрировать.
Фото: Тим Златкин
"Как видите, все еще висит "на модерации". Пока глава Госаудитслужбы продолжает свою диверсионную деятельность по уничтожению обороноспособности Украины", – пояснил волонтер.
Его возмущает то, что Басалаева недобросовестно исполняет обязанности главы Госаудитслужбы, игнорируя постановления Верховной Рады и Кабмина.
"Эта ***** до сих пор не находится в СИЗО и спокойно разрушает оборонно-промышленный комплекс страны, сидя на должности и полностью игнорируя даже постановления Верховной Рады и Кабмина. Дерьмократия, что же", - отметил он.
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