Кабмин отказывается регистрировать петицию с требованием устранить с должности главу ГАСУ Басалаеву, - волонтер

Об этом заявил волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

По словам Тима Златкина, его петицию с требованием отстранить от должности главу ГАСУ Аллу Басалаеву до сих пор блокируют и отказываются регистрировать.

Фото: Тим Златкин

"Как видите, все еще висит "на модерации". Пока глава Госаудитслужбы продолжает свою диверсионную деятельность по уничтожению обороноспособности Украины", – пояснил волонтер.

Его возмущает то, что Басалаева недобросовестно исполняет обязанности главы Госаудитслужбы, игнорируя постановления Верховной Рады и Кабмина.

"Эта ***** до сих пор не находится в СИЗО и спокойно разрушает оборонно-промышленный комплекс страны, сидя на должности и полностью игнорируя даже постановления Верховной Рады и Кабмина. Дерьмократия, что же", - отметил он.