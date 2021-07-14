Кабмин обязал лесхозы направлять треть прибыли на воспроизводство лесов
Кабинет министров Украины принял постановление, которое обязывает государственные лесхозы направлять 30% чистой прибыли на воспроизводство лесов
Кабмин принял проект постановления во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, постановление будет действовать с 1 июля 2021-го до 31 декабря 2024 года.
Государственные лесхозы, которые подчиняются Государственному агентству лесных ресурсов, будут обязаны отчислять 30% чистой прибыли на приобретение внеоборотных активов, необходимых для осуществления мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов. Еще 50% чистой прибыли такие лесхозы будут направлять в госбюджет.
Отмечается, что использование 30% чистого дохода подлежит ежегодному государственному финансовому аудиту.
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