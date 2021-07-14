Кабмин направил 400 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам
Кабинет министров направил 400 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплат украинским шахтерам
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"400 млн грн будут направлены на погашение задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам", - написал Шмыгаль.
По его словам, с начала года правительство выделило на погашение такой задолженности более 2 млрд грн, поскольку это вопрос социальной ответственности, энергетической безопасности и устойчивого функционирования угольной отрасли.
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