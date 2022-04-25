Израильтяне в ответ на снаряд ливанцев совершили артобстрел по Ливану
Армия Обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по объектам на юге Ливана, откуда прилетел снаряд на их территорию
Об этом сообщили израильские военные в Twitter.
"В ответ на снаряд, выпущенный сегодня вечером из Ливана в северный Израиль, артиллерийские силы ЦАХАЛа обстреливают источник запуска в Ливане", - говорится на странице армии Израиля.
- Напомним, в ночь на 23 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено три ракеты.
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