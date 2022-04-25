Израильтяне в ответ на снаряд ливанцев совершили артобстрел по Ливану

Об этом сообщили израильские военные в Twitter.



"В ответ на снаряд, выпущенный сегодня вечером из Ливана в северный Израиль, артиллерийские силы ЦАХАЛа обстреливают источник запуска в Ливане", - говорится на странице армии Израиля.

Напомним, в ночь на 23 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено три ракеты.