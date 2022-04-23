Израиль подвергся ракетным атакам из сектора Газа

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что с интервалом в несколько часов было совершено две атаки.

"Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала на территории Израиля, другая — на палестинские территории. Когда террористы запускают ракеты, они подвергают опасности жизнь мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев", - сообщили в израильской армии. .

Куда упала выпущенная позже третья ракета не уточняется.

Во вторник, 29 марта, в израильском городе Бней-Брак произошел теракт, в результате которого погибли два гражданина Украины .

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