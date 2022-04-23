Израиль подвергся ракетным атакам из сектора Газа
В ночь на 23 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено три ракеты
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что с интервалом в несколько часов было совершено две атаки.
"Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала на территории Израиля, другая — на палестинские территории. Когда террористы запускают ракеты, они подвергают опасности жизнь мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев", - сообщили в израильской армии. .
Куда упала выпущенная позже третья ракета не уточняется.
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