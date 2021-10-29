Израиль планирует дополнительно привлечь из Украины около 2 тыс. строителей, - посольство
Правительство Израиля постановило дополнительно привлечь из Украины до 2 тыс. специалистов строительной отрасли
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Израиле.
"По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей. В настоящее время правительством государства Израиль принято решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины", - говорится в сообщении.
В связи с этим 8-11 ноября 2021 г. при участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" (г. Киев ул. Болсуновская, 31/37) проведут тестирование и отбор желающих. Контактные телефоны: 093-202 55 88, 097-20255 88.
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