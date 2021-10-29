Израиль планирует дополнительно привлечь из Украины около 2 тыс. строителей, - посольство

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Израиле.



"По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей. В настоящее время правительством государства Израиль принято решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины", - говорится в сообщении.



В связи с этим 8-11 ноября 2021 г. при участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" (г. Киев ул. Болсуновская, 31/37) проведут тестирование и отбор желающих. Контактные телефоны: 093-202 55 88, 097-20255 88.