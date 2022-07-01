Из-за того, что россиянам не удается прорвать военную инфраструктуру в Авдеевке, они разрушают гражданскую, - заместитель главы ВГА города
Рубежи обороны Авдеевки Донецкой области остаются неизменными, поэтому россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру
Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель главы Авдеевской военно-гражданской администрации Сергей Легенький.
"Ситуация в городе продолжает оставаться сложной и напряженной, поскольку враг постоянно обстреливает город - именно уничтожает гражданскую инфраструктуру. За минувшие сутки было четыре человека ранены, один человек погиб, разбито достаточно много домов. Сегодня с самого утра враг продолжает обстреливать город, это преимущественно РСЗО и артиллерия", - сказал он.
Легенький сообщил, что в городе еще находится не одна тысяча человек - преимущественно они сидят в бомбоубежищах и подвалах многоквартирных домов.
"В городе работает несколько магазинов, где можно приобрести себе еду. Набирают воду они из скважин, также осуществляется подвоз воды, когда есть возможность. Дорога в город одна и она постоянно под обстрелами. Сложно завезти в город и гуманитарную помощь, и воду, и вообще эвакуировать население. Логистика происходит предпринимателями именно через эту дорогу. Это на их собственный риск. Они рискуют жизнью действительно, чтобы завезти что-то в город. Точно так же, как и волонтеры, как завозят гумдопомощь и эвакуируют население", - заявил чиновник.
Он добавил, что рубежи города – они остаются неизменными.
"Военные их надежно обороняют. Враг ни на один метр не прошел там. Из-за того, что не удается прорвать военную инфраструктуру - они разрушают местную", - сказал Легенький.
По его словам, среди задач власти - эвакуировать как можно больше жителей и не допустить гуманитарный кризис для оставшихся жителей - необходимо обеспечить их по меньшей мере питанием и питьевой водой
"Больница работает в городе, есть определенный запас медикаментов. Конечно, волонтерами подвозятся быстро расходящиеся медикаменты - от сосудов, от сердца, успокаивающие. Работает коммунальная служба, которая пытается ликвидировать определенные угрозы после обстрелов", - подытожил чиновник.
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