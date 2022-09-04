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Из-за остановки Nord Stream цены на газ могут обновить новый максимум, - Bloomberg

4 сентября, 2022 воскресенье
07:50
Экономика

Цены на природный газ в Европе могут обновить новый максимум на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода "Северный поток"

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что новость о том, что поставки по главному газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей и вызвать неопределенность, тем самым привести к "значительному ценовому ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы".

Цены на газ в последнее время снизились и продемонстрировали наибольшее недельное падение за всю историю наблюдений после того, как данные показали, что Европа достигла своей цели по заполнению хранилищ на два месяца раньше запланированного срока.

Сейчас у стран ЕС есть запасы газа, по крайней мере, на часть зимы. Ситуация может ухудшиться, когда запасы начнут иссякать, особенно ближе к концу отопительного сезона и при низких температурах.

  • Напомним, РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток"

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