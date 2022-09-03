Об этом сообщает Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", – заявил чиновник.

По его словам, в результате этих усилий Европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.

Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока

В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".

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