"Не удивительно": в США отреагировали на газовый шантаж РФ
РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток"
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов.
"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", – заявил чиновник.
По его словам, в результате этих усилий Европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.
- Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.
- Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока
- В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
- Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".
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