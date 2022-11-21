Из-за холода еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома, - ВОЗ

Об этом говорится в заявлении доктора Ханса Генри П. Клюге, регионального директора ВОЗ в Европе.

"Мы ожидаем, что еще 2-3 миллиона украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с уникальными проблемами со здоровьем, в частности респираторными инфекциями, такими как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения", - добавили в ВОЗ.

Он добавил, что украинские семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам обогрева. Речь идет о сжигании древесного угля или дров, использовании генераторов на дизельном топливе или электрических обогревателей.

Влияние токсических веществ составляет риски для здоровья детей, пожилых людей и людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, не исключаются случайные ожоги и травмы.

"Все это негативно сказывается на психическом здоровье украинцев. На этой неделе война вступает в 9-й месяц, и уже около 10 миллионов людей находятся под угрозой психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматический стрессовый расстройство , или ПТСР", - подытожили в организации.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, граничащих с Украиной – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

В Бельгии не хватает места для приема беженцев – есть случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя

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