В Бельгии сообщают о нехватке мест для приема беженцев из Украины
В Бельгии не хватает места для приема беженцев – есть случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя
Об этом сообщило издание VRT.
По данным брюссельской организации SamuSocial, которая занимается бездомными, из 100 украинцев, регистрируемых ежедневно в Бельгии, около 40 не могут найти себе место для проживания в эти дни.
"К счастью, украинское общество очень активно и поддерживает, поэтому большинство людей имеют планы и находят решения. Другие, к сожалению, часто ночуют в здании Южного вокзала Брюсселя или в наших приютах для бездомных", - говорит представительница SamuSocial Магали Пратте.
Она напомнила, что в Бельгии за размещение украинских беженцев отвечают именно регионы – Брюссель, Фландрия и Валлония.
"Например, в Валлонии, очевидно, есть еще свободные места, но многие беженцы не знают об этом и поэтому едут в Брюссель", - добавила она.
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Кроме того, в южном вокзале Брюсселя подтверждают, что иногда беженцы из Украины действительно ночевали у них, но говорят, что это люди, которые поздно прибыли и еще не успели зарегистрироваться.
Представительница правительства Бельгии Николь де Мур, отвечающая за вопросы беженцев, признает проблему с переполненными убежищами, но подчеркивает, что ответственность за это несут регионы.
"Если этого не происходит, то временное убежище будет естественно заполняться. Особенно в Валлонии, где поначалу не хватало мест, но сейчас есть обязательство создать больше мест для приема беженцев", – отметила она и отметила, что в этом плане ситуация улучшается.
- 18 ноября стало известно, что российских музыкантов Евгения Горбунова и Сергея Храмцевича из группы "Интурист" не пустили в Брюссель из-за "подозрительного вида", они будут находиться в изоляторе в аэропорту до 20 ноября.
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