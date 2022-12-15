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Из-за больших потерь россияне перевозят 200-х и раненых в Крым и мобилизуют офицеров в отставке, - Генштаб

15 декабря, 2022 четверг
19:19
война с Россией

В Генштаб рассказали, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Чтобы восполнить потери, оккупанты мобилизуют офицеров в отставке

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 15 декабря.

Отмечается, что больницы и морги во временно оккупированном Мелитополе переполнены, а раненых и погибших массово перевозят в Крым.

Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено войск офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и офицерами в отставке. Генштаб отмечает, что их направляют в районы ведения боевых действий.

Генштаб подтвердил поражение вражеских складов на Запорожье, ранены более 200 военных противника

Также в Генштабе подтвердили потери противника за 13 декабря. Сообщается, что в населенных пунктах Токмак, Пологи и Бердянск на Запорожье ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения.

В течение суток 15 декабря авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага и склад горюче-смазочных материалов.

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и совершили более 5 обстрелов с РСЗО

В течение суток 15 декабря российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из РСЗО, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие среди мирных жителей.

Генштаб отмечает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском – наращивает группировку.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

  • На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Дворичная и Новомлынск Харьковской области.
  • На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Вильшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спирного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Пивничного и Опытного Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Херсон, Ингулец и Белозерка Херсонской области.

В четверг, 15 декабря, россияне ударили по центру Херсона, снаряд попал в пункт медицинской и гуманитарной помощи, погибли  32-летняя женщина и 70-летний мужчина, еще три человека травмированы.

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военные силы Украины
оккупированные территории
потери окуппантов
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