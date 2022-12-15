Оккупанты ударили по Херсону, есть двое погибших и двое травмированных
В четверг, 15 декабря, россияне ударили по центру Херсона, снаряд попал в пункт медицинской и гуманитарной помощи, погибла 32-летняя женщина и 70-летний мужчина, еще два человека травмированы
Об этом " Общественному " сообщила работница областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф.
"Двое погибших - 32-летняя парамедикиня получила травмы, несовместимые с жизнью. И мужчина 70 лет, пока неизвестный, вероятно, получал гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что два человека были травмированы. Мужчина 38 лет, проходивший рядом, получил минно-взрывную травму, черепно-мозговую и травму плеча. Женщина 44 лет также получила черепно-мозговую и минно-взрывную травмы и осколочное ранение лица. Оба сейчас в больнице.
Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил , что удар пришелся в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
- За сутки 14 декабря кафиры совершили 86 обстрелов по территории Херсонщины, поражены жилые кварталы, школу здание ОГА и судостроительный завод.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное