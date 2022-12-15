Оккупанты ударили по Херсону, есть двое погибших и двое травмированных

Об этом " Общественному " сообщила работница областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф.

"Двое погибших - 32-летняя парамедикиня получила травмы, несовместимые с жизнью. И мужчина 70 лет, пока неизвестный, вероятно, получал гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что два человека были травмированы. Мужчина 38 лет, проходивший рядом, получил минно-взрывную травму, черепно-мозговую и травму плеча. Женщина 44 лет также получила черепно-мозговую и минно-взрывную травмы и осколочное ранение лица. Оба сейчас в больнице.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил , что удар пришелся в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

За сутки 14 декабря кафиры совершили 86 обстрелов по территории Херсонщины, поражены жилые кварталы, школу здание ОГА и судостроительный завод.

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