Из Украины в Европу выехали уже 4,5 млн беженцев, - ООН
По состоянию на 9 апреля, количество беженцев, выехавших из Украины с начала российского вторжения, составляет более 4,5 миллионов человек
Такие данные наводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4 503 954 человека.
Большинство из них уехало в Польшу — почти 2,6 млн человек. В Румынию выехали более 686 тыс. человек, в Венгрию - 419 тыс., в Молдову - почти 411 тыс., в Россию - 404 тыс., в Словакию - 314 тыс. и в Беларусь - 19 тыс. человек.
В своем отчете УВКБ пишет, что более 7,1 млн. граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены выехать из собственного дома.
- Ежедневно за границей рождаются украинские младенцы, в частности в Польше, после того, как их матери уехали из страны из-за войны уже родилось 600 маленьких украинцев.
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