Из Украины в Европу выехали уже 4,5 млн беженцев, - ООН

Такие данные наводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4 503 954 человека.



Большинство из них уехало в Польшу — почти 2,6 млн человек. В Румынию выехали более 686 тыс. человек, в Венгрию - 419 тыс., в Молдову - почти 411 тыс., в Россию - 404 тыс., в Словакию - 314 тыс. и в Беларусь - 19 тыс. человек.



В своем отчете УВКБ пишет, что более 7,1 млн. граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены выехать из собственного дома.

Ежедневно за границей рождаются украинские младенцы, в частности в Польше, после того, как их матери уехали из страны из-за войны уже родилось 600 маленьких украинцев.