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Главная беженцы из Украины С начала войны в Польше родилось более 600 украинских младенцев

С начала войны в Польше родилось более 600 украинских младенцев

10 апреля, 2022 воскресенье
08:52
беженцы из Украины

Ежедневно за границей , в частности в Польше, рождаются украинские дети, чьи матери покинули страну из-за войны

Об этом сообщает TODAY.

Журналистка издания пообщалась с Алиной Мустажок, которая родила в Польше дочь и назвала ее Соломией.

"Когда мы приехали сюда, в Польшу, я надеялся, что мы вернемся в Украину до того, как я рожу. Кажется, что возвращаться в Украину слишком тяжело и страшно, и ты боишься, что дети не будут в безопасности. Мы решили остаться здесь", - сказала Алина.

Новоиспеченная мать описала свой опыт родов как "действительно страшный", хотя в конце концов все прошло гладко.

"Это было страшно, потому что ты не знаешь. Вы не знаете, что вам скажут, потому что это другой язык, но нам так повезло, потому что врачи были такие добрые и профессиональные, и они говорили с нами на украинском, в самом деле. Они всем нам очень помогали. Я даже не ожидала, что это будет так хорошо", – добавила она.

Врач-гинеколог клиники Роберт Бравура-Епископски-Самаха объяснил, что команда пытается дать украинкам такую же медицинскую помощь, какую они получали бы дома. Даже среди определенного страха, с которым сталкиваются женщины, когда они переживают свои роды одни.

"Когда эти женщины находят хотя бы пару минут, часов, они посылают фотографии своим любимым домой. Я думаю, что это, знаете, чтобы противодействовать тому, что там происходит", - сказал врач.

Согласно данным Фонда ООН в сфере народонаселения, в Украине около 240 тысяч беременных женщин, и 80 тысяч из них родят детей в течение следующих трех месяцев. После российского вторжения 24 февраля женщины были вынуждены рожать в бомбоубежищах.

  • Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину свои дома вынужденно покинули 11,4 миллиона украинцев. За пределы Украины выехали более 4,3 миллиона человек.
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