Из одесских портов вышли еще 7 судов с зерном для Азии и Европы
Из портов Большой Одессы вышли еще семь судов в рамках "зернового коридора"
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в телеграме .
Суда экспортируют 248 тысяч тонн украинской агропродукции для Азии и Европы.
В портах Большой Одессы под обработкой 19 судов. На них загружают 740 тысяч тонн украинской агропродукции.
По "зерновому коридору" двигаются 4 судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 501 судно, которым экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
- К слову, в первый день Международного учредительного саммита International Summit оn Food Security всего собрали $150 млн на транспортировку украинской агропродукции в африканские страны.
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