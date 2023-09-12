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Италия – Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

12 сентября, 2023 вторник
05:51
Спорт

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины встречается в Милане с Италией в квалификации Евро-2024.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Вживую игру Италия – Украина покажет Megogo и региональные телеканалы Суспильного. Начало трансляции – 21:45.

Евро-2024

Квалификация. Группа С

Италия – Украина

Милан, стадион "Сан-Сиро"

12 сентября

Прямая трансляция на Megogo и региональных телеканалах Суспильного

Начало – 21:45

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.

У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.

Сборная Украины
Сергей Ребров
Евро-2024
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