ISW сказал, как Кремль может использовать арест журналиста WSJ
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль будет пытаться использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы получить уступки со стороны США
Об этом сообщил Институт изучения войны.
В отчете института отмечается, что по сообщениям, президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича.
По мнению военных аналитиков, "сообщения о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он будет пытаться использовать в качестве рычага для получения уступок от США".
Кроме того, также в обзоре указывают, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов предупредил, что Россия может снова стать серьезной угрозой для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас она сталкивается с серьезными проблемами с мобилизацией.
Он, в частности, отметил, что Украина и ее союзники не должны недооценивать российские возможности создания вооруженных сил в долгосрочной перспективе для ведения длительной войны на истощение.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
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