Об этом сообщил Институт изучения войны.

В отчете института отмечается, что по сообщениям, президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича.

По мнению военных аналитиков, "сообщения о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он будет пытаться использовать в качестве рычага для получения уступок от США".

Кроме того, также в обзоре указывают, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов предупредил, что Россия может снова стать серьезной угрозой для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас она сталкивается с серьезными проблемами с мобилизацией.

Он, в частности, отметил, что Украина и ее союзники не должны недооценивать российские возможности создания вооруженных сил в долгосрочной перспективе для ведения длительной войны на истощение.